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Немецкое качество и гарантия результата

LIQUIMOLY - международный бренд, представленный на всех континентах в более чем 120 странах мира. Компания LIQUI MOLY разрабатывает и производит свыше 4.000 наименований продукции для ухода за автомобилями, мотоциклами, снегоходами, садовой и водной техникой. Компания удостоена множества премий за инновации в производстве и безопасность своей продукции.

Уникальной особенностью LIQUI MOLY является расположение собственных заводов только в Германии. Поэтому в любой точке мира, где вы встретите продукцию LIQUI MOLY, вас ждёт настоящее немецкое качество и гарантия результата.

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ОПАСНОСТИ, ПОДЖИДАЮЩИЕ В САЛОНЕ АВТО

Никотин, пыль, бактерии – все это небезвредно для Вашего здоровья

Когда вы покупаете новый автомобиль, первое время даже к рулю вы притрагиваетесь с осторожностью, боясь оставить на нем жирные отпечатки пальцев. Однако позже страх проходит, и машины большинства превращаются в свалку на колесах: фантики от конфет, пустые упаковки из-под влажных салфеток, запыленная панель – лишь немногое, что попадается на глаза случайным пассажирам. WomanHit.ru призывает вас к ответственности за свое здоровье – некоторые из «жителей» авто, такие как бактерии и грибки, могут быть действительно опасны.

Пыль оседает в легких

Глядя на пыльные сиденья автомобиля, вы вряд ли задумываетесь, какой вред здоровью может нанести непонятная субстанция серого цвета. Как отмечает австралийский государственный портал по охране здоровья Helathy WA, бытовая пыль состоит из частичек песка, пыльцы, микробов, отмерших клеток кожи и прочего. Проведя день в пыльном помещении, попробуйте очистить нос белоснежной салфеткой – вы увидите на ней серые пятна, означающие скопление пыли в носовой полости. Хотя волоски в носу задерживают большую часть пыли, все же она проникает в дыхательные пути, а затем и в легкие, накапливаясь в них. Хотя бы раз в месяц очищайте сиденья автомобиля пылесосом и протирайте панели влажной тряпкой. ...читать все...скрыть

Никотин вступает в реакцию с воздухом

В экспертном материале Cleveland Clinic есть отсылка к исследованию, доказавшему, что при курении никотин вступает в реакцию с содержащейся в воздухе азотистой кислотой, что образует канцерогены. Дышать таким воздухом вредно, а проветривание машины помогает лишь частично. Более того, частички никотина оседают на поверхностях – со временем запах становится все более стойким. Если обивки сиденья или пластика коснется ребенок, а затем потянет руки в рот, врачи говорят, что это может быть действительно опасно для неокрепшего организма интоксикацией или аллергической реакцией.
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Жир притягивает бактерии

Жирные кислоты – благоприятная среда для размножения бактерий, а также источник энергии для их роста. Оставляя жирные отпечатки пальцев на поверхностях, вы даете бактериям комфортную почву для деления. Также этому способствует высокая температура внутри салона, влажность воздуха, обилие кислорода и нейтральный уровень рН. Есть определенный вид бактерий, называемый липофилическим, для которых именно жир является лучшей средой. Положите в машину упаковку антибактериальных салфеток, которыми можно и нужно протирать поверхности пару раз в неделю. ...читать все...скрыть

Паразиты остаются в еде

Не стоит хранить в машине открытые упаковки с едой – они также являются благоприятной средой для размножения паразитов. Согласно докладу ВОЗ и организации FAO, как минимум 24 вида паразитов могут присутствовать в пище – этого вполне достаточно, чтобы вызвать пищевое отравление, нарушение стула или ухудшение пищеварения, не говоря о более серьезных заболеваниях. Никогда не ешьте то, что оставили открытым в машине больше чем на пару часов, даже если это будет сухая пища вроде чипсов или сдобной булки. ...читать все...скрыть

Плесень и грибок

Многие автовладельцы запрещают пассажирам есть и пить внутри салона, и они делают это не без причины. Пролитый на коврик сладкий кофе или даже вода могут стать причиной появления плесени, избавиться от которой будет сложно. Плесень в автомобиле также может образоваться, если вы не до конца закрываете окна и люки, когда на улице идет дождь или, наоборот, не проветриваете автомобиль, так что в нем постоянно душно и влажно. Также отсутствие должного обслуживания автомобильного кондиционера приводит к появлению устойчивого неприятного запаха в салоне автомобиля, резкому снижению эффективности работы кондиционера, с последующим полным выходом системы из строя. Кроме того, наличие в системе кондиционирования грибков и бактерий может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей, органов зрения, к развитию аллергии. ...читать все...скрыть

Жуки и другая живность

Если в автомобиле вы часто провозите домашних питомцев, знайте, что вам нужно регулярно проводить профессиональную чистку. На лапах и шерсти собак, например, могут переноситься жуки, муравьи, частицы грязи с микроорганизмами, которые останутся на сиденье в салоне после поездки в нем животного. Эти насекомые могут неплохо устроиться под ковриками в салоне, устроив там настоящее гнездо для размножения. Перевозите животных в переноске или сажайте их на пол, а не на сиденье. ...читать все...скрыть

Пауки сплели паутину

Разобрать багажник и выбросить хлам тоже было бы не лишним. Помимо того, что на старых ненужных вещах может образоваться паутина, которая постепенно захватит половину салона, обилие предметов в багажнике добавляет авто вес, а значит увеличивает тормозной путь. Подумайте, так ли необходимо вам возить ящик с инструментами, складные стулья, надувной матрас и прочие кажущиеся необходимыми вещи, которые вы используете от силы раз в год. ...читать все...скрыть
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  • Чем опасны жирные отпечатки на руле?
  • Они видны на солнце и говорят о вашей неряшливости
  • В них размножаются бактерии
  • За них можно получить от жены, если она увидит грязь
  • Руки могут соскользнуть с руля
  • Могут ли насекомые завестись в салоне?
  • Да, если вы провезете в нем животное
  • Да, если вы надолго откроете дверь автомобиля
  • Да, если вы любите ездить на природу
  • Нет, это невозможно
  • Как защититься от пауков в авто?
  • Громко кричать, если увидите их
  • Разобрать мусор в багажнике
  • Если вы арахнолог, транспортировать пауков в специальном контейнере
  • Никак, это невозможно
  • Чем опасно курение в салоне?
  • Неприятный запах на обивке
  • Никотин оседает на поверхностях и становится токсичным
  • К вам не захотят садиться люди
  • Вы не будете получать достаточно кислорода
  • Как в салоне может появиться плесень?
  • Вы разлили жидкость и не протерли лужу
  • Вам продали бракованный автомобиль
  • Появление плесени в автомобиле невозможно
  • Она появляется в любом случае
  • Почему в салоне нельзя оставлять
    открытые упаковки с едой?
  • В ней могут появиться паразиты
  • Пассажиры попросят поделиться едой, увидев ее
  • Салон пропахнет едой и вам всегда будет хотеться перекусить
  • У вас будет соблазн нарушить диету и закончить начатую упаковку
  • В какой среде бактерии лучше размножаются?
  • В холоде и кислой среде
  • В холоде и щелочной среде
  • В жаре и нейтральной среде
  • В жаре и кислой среде
  • Как лучше перевозить животное в салоне?
  • В переноске
  • На полу, сидя на коврике
  • На сиденье
  • Вообще не перевозить
  • Чем бытовая пыль опасна?
  • Она может вызвать обострение астмы или осесть в легких
  • Она вызывает аллергическую реакцию
  • Она говорит о вашей нечистоплотности
  • Она не опасна
  • Как часто нужно пылесосить салон авто?
  • Раз в год
  • Раз в месяц
  • Раз в неделю
  • Раз в день
  • ОТВЕТИТЬ
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