Немецкое качество и гарантия результата

LIQUIMOLY - международный бренд, представленный на всех континентах в более чем 120 странах мира. Компания LIQUI MOLY разрабатывает и производит свыше 4.000 наименований продукции для ухода за автомобилями, мотоциклами, снегоходами, садовой и водной техникой. Компания удостоена множества премий за инновации в производстве и безопасность своей продукции.

Уникальной особенностью LIQUI MOLY является расположение собственных заводов только в Германии. Поэтому в любой точке мира, где вы встретите продукцию LIQUI MOLY, вас ждёт настоящее немецкое качество и гарантия результата.