Плесень и грибок
Многие автовладельцы запрещают пассажирам есть и пить внутри салона, и они делают это не без причины. Пролитый на коврик сладкий кофе или даже вода могут стать причиной появления плесени, избавиться от которой будет сложно. Плесень в автомобиле также может образоваться, если вы не до конца закрываете окна и люки, когда на улице идет дождь или, наоборот, не проветриваете автомобиль, так что в нем постоянно душно и влажно. Также отсутствие должного обслуживания автомобильного кондиционера приводит к появлению устойчивого неприятного запаха в салоне автомобиля, резкому снижению эффективности работы кондиционера, с последующим полным выходом системы из строя. Кроме того, наличие в системе кондиционирования грибков и бактерий может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей, органов зрения, к развитию аллергии. ...читать все...скрыть